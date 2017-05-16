الحرة نيوز –

صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على قرار المجلس القضائي بتعيين محامين في الجهاز القضائي اعتباراً من 1 / 6 / 2017.

وتقرر تعيين حملة الشهادة الجامعية الثانية ( الماجستيــر ) في السنة الثانية من الدرجة السادسـة وهم:

عوده أحمد كريم الحسامـي قاضياً لدى محكمة صلح الجيـزه، محمود يوسف مصطفى الزياده قاضياً لدى محكمة صلح شمال عمان، عارف كامل عارف جماحنه قاضياً لدى محكمة صلح وادي موسى/ البترا عزه عدنان ابراهيم الشامي قاضياً لدى محكمة صلح شرق عمان.

وتعيين حملة الشهادة الجامعية الأولى ( البكالوريوس ) في السنة الأولى من الدرجة السادسـة وهم: سعد عواد فردوس الشرفات قاضياً لدى محكمة صلح الرمثــا ، فادي عواد محمود أبو قطـام قاضياً لدى محكمة صلح العقـبـة ، زايد عبد الله محمد عظمات قاضياً لدى محكمة صلح المزار الجنوبي ، سهم خالد سليمان ابو ردن قاضياً لدى محكمة صلح العقبـة ، قاسم محمد فالح العـودات قاضياً لدى محكمة صلح البادية الشمالية ، سوسن كمال يوسف غرايبـه قاضياً لدى محكمة صلح جرش ، علاء أحمد مفلح المعاني قاضياً لدى محكمة صلح اربـد ، محمد جميل محمد العباهـره قاضياً لدى محكمة صلح اربـد ، كرم عبدالكريم احمد المصـري قاضياً لدى محكمة صلح الحسينية، احلام محمد مصطفى النصيرات قاضياً لدى محكمة صلح العقبـة ، ماهر سلمي دغمان النيف قاضياً لدى محكمة صلح الكـرك ، وائل تركي سالم عنيزات قاضياً لدى محكمة صلح الطفيلـة.