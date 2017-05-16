الحرة نيوز –

ذكرت مصادر إعلامية، الثلاثاء، أن مدعين أتراكا أمروا باعتقال 85 موظفا في وزارتي الطاقة والتعليم، وذلك في أحدث إجراءات تتخذها السلطات التركية منذ الانقلاب الفاشل في يوليو الماضي.

ووفقا لقناة قناة “سي.إن.إن ترك”، فإن اعتقال الموظفين يأتي في إطار تحقيق يستهدف شبكة فتح الله غولن، رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشل.

يذكر أن السلطات التركية اعتقلت رسميا نحو 50 ألف شخص في إطار تحقيقات استهدفت أنصار غولن.

ويسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يزور واشنطن حاليا إلى ترحيل غولن.