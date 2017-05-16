الحرة نيوز –

قالت مجموعة حقوقية إن الصين تضع الأساس لتجميع الدي إن إيه (الحمض النووي) من سكان إقليم شينجيانغ المضطرب، الذي يقطنه عدد كبير من المسلمين.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن الشرطة في إقليم شينجيانغ غرب الصين حصلت على معدات لتحليل عينات الحمض النووي بأكثر من 11.5 مليون دولار، وفق ما نقلت “أسوشيتد برس”، الثلاثاء.

وقالت مايا وانغ، وهى باحثة في المنظمة، إن هذه الخطوة تفتح الباب أمام جمع المعلومات بشكل جماعي عن الأشخاص غير المرتبطين بالتحقيقات الجنائية.

وشهدت شينجيانغ موجة من الهجمات القاتلة في السنوات الأخيرة التي نسبت إلى الانفصاليين المسلمين من مجموعة الويغور العرقية في المنطقة.

وكجزء من الحملة الأمنية الأوسع، ذكرت السلطات العام الماضي أن سكان شينجيانغ سيقدمون عينات من الحمض النووي وبصمات الأصابع وتسجيلات صوتية للحصول على جوازات سفر أو السفر إلى الخارج.