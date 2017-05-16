الحرة نيوز –

ارتفعت قيمة أونصات الذهب الموجودة لدى البنك المركزي الأردني خلال الثلث الأول من العام الحالي بمقدار 93.7 مليون دينار أو ما نسبته 8.7 % مقارنة مع نهاية العام الماضي، وفق الأرقام الصادرة عن البنك.

وبلغت قيمة هذه الأونصات في نهاية شهر نيسان (إبريل) من العام الحالي 1.172 مليار دينار مقارنة مع 1.078 مليار دينار في نهاية العام الماضي.

وبلغ عدد أونصات الذهب لدى البنك المركزي الأردني في نهاية نيسان (ابريل) الماضي 1.305.352 أونصة أو ما يعادل (42.1 طن) مقارنة مع 1.325.217 أونصة (42.7 طن) في نهاية العام الماضي بانخفاض نسبته 1.5 %.

وهذا يعني أن البنك المركزي قد باع نحو 19.865 أونصة منذ بداية العام.

واحتياطي الذهب هو عبارة عن الذهب الذي يحتفظ به البنك المركزي في أي بلد كمستودع للقيمة وضمان لتخليص الوعود لدفع المودعين وحاملي الأوراق المالية أو أقرانهم التجاريين أو لتأمين العملة.

وتاريخيا تلجأ البنوك المركزية في العالم لشراء الذهب خلال التوترات السياسية كملجأ آمن مقارنة مع الاستثمار في أسواق العملات والسندات.

وتستخدم احتياطيات الذهب أحيانا في تسوية المعاملات الدولية، ويحسب هذا الاحتياطي في المملكة إلى جانب الموجودات والودائع من العملات الأجنبية ضمن بند الاجتياطي الأجنبي للمملكة.

وفي المقابل، شهد الاحتياطي الأجنبي خلال الثلث الأول من العام الحالي تراجعا نسبته 8 % إلى 11.154 مليار دينار مقارنة مع 12.115 مليار دينار في نهاية العام 2016.