الحرة نيوز –

أكد وزير النقل حسين الصعوب، أن التعليمات المتعلقة بتراخيص وتصاريح سيارات التاكسي الذكي ستصدر في الجريدة الرسمية اليوم.

وقال الصعوب : “إن ما يتم تداوله بأن وزارة النقل طلبت مهلة لمدة شهرين لتقوم بإصدار تعليمات وشروط عمل الشركات التي تعمل وفق التطبيقات الذكية غير صحيح”.

وأضاف أن التعليمات والشروط المتعلقة بترخيص عمل شركات النقل التي تقدم عملها من خلال البرامج الذكية أقرت وصدرت بالجريدة الرسمية بتاريخ 1 آذار (مارس) من العام الحالي.

وبين الصعوب أن التعليمات التي ستصدر اليوم بالجريدة الرسمية تتعلق بشروط التاكسي الذكي الذي سيعمل لدى شركات النقل الذكي.

وأكد أنه يجب على الشركات التي تقدم خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية أن تقوم بالترخيص من خلال مراجعة هيئة تنظيم النقل البري لإبرام العقود التشغيلية معها، ليصبح بعد ذلك عمل هذه الشركات قانونيا، مبينا أنه بدون إبرام العقد التشغيلي مع الهيئة لن يكون عمل الشركات قانونيا وسيتم مخالفة أي جهة تقدم عملها بدون التعليمات والشروط التي أقرت.

ولفت الصعوب الى أن صدور هذه التعليمات في الجريدة الرسمية يحتم على شركات التطبيقات الذكية سرعة العمل نحو ترخيص خدماتها وضمن الشروط المنصوص عليها في التعليمات، مؤكداً ضرورة التوجه لهيئة تنظيم النقل البري لغايات تقديم طلبات الترخيص وفق الآلية المطلوبة، وبالأخص الدراسة المالية والفنية حول آلية العمل وإجراءات التشغيل.

يشار الى أن التعليمات التي صدرت مطلع آذار (مارس) سميت بـ”تعليمات أسس وشروط ترخيص خدمة دعم وتسهيل نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية للعام 2017″، والصادرة بمقتضى الفقرة أ/7 من المادة السابعة من قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم “4” لسنة 2011، ليعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وعرفت التعليمات خدمة التطبيقات الذكية بأنها: “عبارة عن خدمة دعم وتسهيل النقل العام للركاب داخل حدود المملكة، باستخدام التطبيقات الذكية وفقا لأحكام هذه التعليمات”؛ حيث ستكون هيئة تنظيم النقل البري المسؤولة عن ترخيص هذه الخدمات.

وعرفت التعليمات الجهة المختصة بأنها أمانة عمان أو أي جهة تقوم الهيئة بتفويضها للقيام بتنظيم أعمال التاكسي وفقا لهذه التعليمات.

كما عرفت التعليمات المرخص له على أنه الشركة المرخصة من قبل هيئة تنظيم قطاع النقل البري لتقديم خدمة التطبيقات الذكية، فيما عرفت مقدم الخدمة على أنه الشخص الطبيعي أو المعنوي المرخص لمزاولة أعمال النقل العام للركاب بواسطة سيارة الركوب الصغيرة المصرح لها بالعمل على تقديم خدمة النقل العام للركاب باستخدام التطبيقات الذكية وفقا للعقد المبرم بينه وبين المرخص له وأحكام العقد التشغيلي وهذه التعليمات.

وأكدت المادة “3” من التعليمات بأنه يمنع مزاولة خدمة التطبيقات الذكية الا بعد الحصول على الترخيص وإبرام العقد التشغيلي على أن “لا يكون الترخيص أو العقد التشغيلي حصريا للمرخص له”.

يذكر أن ما يقارب 1500 تاكسي أصفر انضم للعمل بالشركة بعد أن انطبقت عليهم أسس وشروط العمل الجديدة التي صدرت مؤخرا لتنظيم عمل شركات النقل التي تقدم خدماتها عبر التطبيقات الذكية.