الحرة نيوز –

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الرابعة الثلاثاء مع هبوط الدولار بفعل مؤشرات على تباطؤ النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة مما ينال من توقعات رفع أسعار الفائدة.

كان بنك نيويورك الاحتياطي الاتحادي قال يوم الاثنين إن مؤشره للنشاط الصناعي في الولاية تراجع على غير المتوقع في مايو أيار ليدخل النطاق السالب للمرة الأولى منذ أكتوبر تشرين الأول.

وفي الساعة 0731 بتوقيت جرينتش ارتفع السعر الفوري للذهب 0.4 بالمئة إلى 1234.81 دولار للأوقية (الأونصة). كان المعدن سجل يوم الاثنين أعلى مستوياته منذ الرابع من مايو أيار عند 1237.26 دولار.

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة لتصل إلى 1234.90 دولار للأوقية.

وارتفع سعر الفضة 0.7 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 16.71 دولار للأوقية.

وظل البلاتين قرب أعلى سعر له في أسبوعين الذي سجله يوم الاثنين وارتفع 0.7 بالمئة إلى 934.25 دولار للأوقية.

وصعد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 801 دولار للأوقية