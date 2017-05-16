الحرة نيوز –

سيحاول المتألق كريستيانو رونالدو، الاقتراب بريال مدريد من الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، عندما يواجه سيلتا فيغو في مباراة مؤجلة غدا الأربعاء.

ويستطيع ريال مدريد الابتعاد بثلاث نقاط عن برشلونة في صدارة البطولة لو انتصر خارج الأرض قبل خوض الجولة الأخيرة يوم الأحد المقبل.

وكان من المفترض إقامة المباراة في فبراير، لكنها تأجلت بسبب الرياح القوية التي تسببت في أضرار في الاستاد.

وسيتعين على سيلتا فيغو القلق من رونالدو الذي يقود فريقه بثبات نحو ثنائية الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا.

وقال زين الدين زيدان مدرب ريال للصحفيين عند سؤاله عن المهاجم البرتغالي بعد تسجيل هدف رائع ضد أشبيلية: “هو يقدم أكثر من تسجيل الهدف. في اللحظات الحاسمة يكون كريستيانو موجودا دائما. هو يملك شيئا ما. هو مختلف”.

وهز رونالدو (32 عاما) الشباك مرتين في فوز ريال مدريد 4-1 على أشبيلية باستاد سانتياغو برنابيو ليصل إلى 401 هدف في كل البطولات منذ انضمامه للفريق قادما من مانشستر يونايتد في 2009.

وأحرز رونالدو 22 هدفا هذا الموسم وسجل ثلاثيتين في دوري الأبطال في الفوز على بايرن ميونيخ في دور الثمانية وأتليتيكو مدريد في الدور قبل النهائي.

وبفضل قرار زيدان بإراحة هداف الفريق ومشاركته كمهاجم صريح، بدلا من مركزه السابق كجناح، يبدو رونالدو منتعشا في هذا الجزء الحاسم من الموسم.

وقال زيدان: “نحن في حالة بدنية وذهنية جيدة. نقدم كل ما لدينا في كل مباراة وكل تحرك. نقدم كل شيء”.

وما زال الجناح غاريث بيل غائبا بسبب الإصابة بجانب بيبي وداني كاربخال لكن ريال مدريد يثق في الفوز على سيلتا فيجو الذي يحتل المركز 13 وليس لديه ما يقلقه بعد الخروج من الدور قبل النهائي للدوري الأوروبي أمام مانشستر يونايتد.

وحذر زيدان فريقه من أنه يجب أن يقدم أفضل ما لديه لو أراد الفوز باللقب للمرة الأولى منذ 2012 وحرمان برشلونة من اللقب للعام الثالث على التوالي.

وقال المدرب الفرنسي: “في كل يوم نقترب أكثر لكن الأمور معقدة. يمكن أن يحدث أي شيء لكننا نفكر دائما بإيجابية وسنقدم كل شيء حتى النهاية”.

وإذا فاز ريال على سيلتا فيغو فإنه سيرفع رصيده إلى 90 نقطة وهو ما يعني أن تفاديه الهزيمة أمام ملقا في ختام الموسم يوم الأحد سيمنحه اللقب على حساب برشلونة.