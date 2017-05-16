الحرة نيوز –

قررت ادارة نادي البقعة، تعيين المدير الفني السوري عماد خانكان مدربا لفريق كرة القدم خلال الموسم الكروي المقبل.

واعلن رئيس النادي الدكتور حسن مرشود، أن الادارة اجتمعت ليلة أمس، وقررت الموافقة على التعاقد مع خانكان الذي اشرف على تدريب الفريق خلال مرحلة الاياب من دوري المحترفين الذي اختتم أخيرا.

وقال مرشود في تصريح لـ (بترا) ان الايام الماضية شهدت جلستي مفاوضات مع خانكان، من اجل الاستمرار في قيادة الفريق خلال الموسم الكروي المقبل، حيث تم التوصل لاتفاق مبدئي، قبل أن تقر الادارة خلال اجتماعها ليلة أمس الاتفاق وبالتالي تعيين السوري خانكان مدربا للموسم المقبل.

وكشف مرشود عن تكليف المدرب السوري ايضا بمهمة الاشراف على فرق الفئات العمرية في النادي، اضافة الى مهمته كمدير فني للفريق الاول.

وكان نادي البقعة استقطب خانكان خلال مرحلة الاياب من دوري المحترفين الذي اختتم اخيرا، حيث نجح المدرب في انقاذ الفريق من شبح الهبوط لمصاف اندية الدرجة الاولى، الامر الذي دفع الادارة لتجديد عقده لموسم أخر.

وأكد رئيس النادي حرص الادارة في الموسم المقبل على اعادة ترتيب البيت الداخلي للفريق، بحثا عن المنافسة على مراكز متقدمة في الموسم الكروي المقبل.