الحرة نيوز –

حذرت السفارة الأمريكية في الأردن الثلاثاء، مما أسمته ” وكالة احتيالية ” تقوم بفرض رسوم على الأردنيين لمتطلبات زائفة لبرنامج الصيف للعمل والسفر إلى الولايات المتحدة.

وقالت السفارة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على ” فيسبوك ” إنها تقوم بالتحري عن هذه الوكالة.

وأضافت ” هذا تذكير بأنه يوجد في الأردن فقط أربع وكالات معتمدة لبرنامج الصيف للعمل والسفر وهي ديفان انترناشونال/ كوسموبوليتان وورلد وايد اكسبيرينس / ستيشنكم / معهد التبادل الثقافي الدولي “.

 

وأشارت السفارة إلى أن ” إجراءات الطلب لبرنامج الصيف للعمل والسفر تحتاج أشهرعديدة لإنجازها. إذا لم تكن قدمت مسبقا من خلال وكالة معتمدة وحصلت على وظيفة في هذا الوقت، فنحن ندعوك للتقدم خلال الصيف القادم”

اترك تعليق