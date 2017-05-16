الحرة نيوز –

حذرت السفارة الأمريكية في الأردن الثلاثاء، مما أسمته ” وكالة احتيالية ” تقوم بفرض رسوم على الأردنيين لمتطلبات زائفة لبرنامج الصيف للعمل والسفر إلى الولايات المتحدة.

وقالت السفارة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على ” فيسبوك ” إنها تقوم بالتحري عن هذه الوكالة.

وأضافت ” هذا تذكير بأنه يوجد في الأردن فقط أربع وكالات معتمدة لبرنامج الصيف للعمل والسفر وهي ديفان انترناشونال/ كوسموبوليتان وورلد وايد اكسبيرينس / ستيشنكم / معهد التبادل الثقافي الدولي “.

وأشارت السفارة إلى أن ” إجراءات الطلب لبرنامج الصيف للعمل والسفر تحتاج أشهرعديدة لإنجازها. إذا لم تكن قدمت مسبقا من خلال وكالة معتمدة وحصلت على وظيفة في هذا الوقت، فنحن ندعوك للتقدم خلال الصيف القادم”