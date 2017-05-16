الحرة نيوز-

قال مواطنون في منطقة أم البساتين أن البلدية لاتقدم أي خدمات للمنطقة خاصة ازالة النفايات حيث تتراكم في الطرقات بشكل عشوائي وبسبب ذلك يلجأوون لحرقها مع مايسببه ذلك من تلوث بيئي فضلا عن أن وجود النفايات يؤدي الى تكاثر البعوض والحشرات والقوارض خاصة وأن الأجواء حارة جدا

وقالوا في رسالتهم التي وصلت موقع الحرة أنهم قاموا بمراجعة البلدية منذ أكثر من شهر ولكن البلدية لم تبادر للقيام بواجبها مطالبين رئيس البلدية القيام بواجبه وعدم ترك منطقتهم وسكانها يعيشون في مثل هذه الأجواء التي تجلب الأمراض للمواطنين مشيرين أيضا الى عدم توفر خدمة رش البعوض خاصة وأن الفصل “صيف” وهو أمور معتاد تقوم به كافة البلديات في المنطقة باستثناء بلدية أم البساتين

وحذروا من كارثة بيئية في حال بقي الحال كما هو عليه مطالبين رئيس لجنة البلدية القيام بواجبه خاصة بعد اقدام المواطنين بسبب تقصير البلدية على احراق النفايات