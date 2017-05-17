الحرة نيوز –

بلغ عدد المحلات غير المرخصة في مادبا نحو ٥٠٠ محل من اصل ٣٤١٥ محلا تجاريا مختلفة بحسب رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى المهندس غسان خريسات.

وقال خريسات في تصريح صحفي الثلاثاء، ان البلدية باشرت بتوجيه انذارات لأصحاب هذه المحلات للقيام بإجراءات الترخيص وخلافا لذلك سيتم اغلاق المحل الذي لم يتم ترخيصه بالتعاون مع الجهات المعنية.

واضاف ان البلدية ستقوم بترحيل جميع محلات الزينة المرخصة الموجودة داخل المدينة الى المنطقة الحرفية في المكان المخصص لهذه المحلات واغلاق غير المرخصة منها بالإضافة الى ترحيل سوق الجمعة من الموقع الحالي القريب من الاحياء السكنية بعد الانتهاء من العقد مع المستثمر.

وبين انه تم إعطاء مهلة لأصحاب المناجر المرخصة لترحيلها الى المنطقة الحرفية واغلاق غير المرخصة والواقعة في منطقة سكنية في المأمونية الغربية.

واشار إلى انه تم طرح عطاء بقيمة ٢٥ الف دينار لعمل الصيانة اللازمة للمسلخ البلدي من اجل استلامه بعد الانتهاء من اعمال الصيانة الضرورية، مشيرا الى ان البلدية قامت بتحرير ما يقارب ٧٠ مخالفة خلال الشهر الماضي بحق من قام بالذبح خارج المسلخ البلدي.

وبين ان عدد المخالفات التي تم تحريرها بحق المحلات التجارية خلال الشهر الماضي بلغ ٩٠ مخالفة بسبب طرح نفايات بطريقة مخالفة والذبح داخل المحلات وعدم التزام اصحابها بالشروط الصحية وسوء النظافة مع وجود حشرات داخل بعض المحلات بالإضافة لإغلاق ٧ محلات بسبب عدم الترخيص وممارسة مهنة مخالفة لشروط الترخيص وضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية.