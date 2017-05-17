الحرة نيوز –

: كشف موقع “والا” الإخباري

الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن فضيحة كبرى داخل جهاز مخابرات الاحتلال الإسرائيلي “الشاباك” طالت 3 من كبار موظفي الجهاز، والمعتقلين منذ عدة أيام لدى شرطة الاحتلال.

وتوجه شرطة الاحتلال لهؤلاء الموظفين الثلاثة الذين وصفوا بكبار الشخصيات داخل الجهاز تهمة الغش والاحتيال وسرقة أموال.

وذكر الموقع أن شرطة أجرت تحقيقات مستفيضة مع هؤلاء المسؤولين، بعد اعتقالهم نتيجة عملية مراقبة خضعوا لها بعد أن حامت الشكوك حولهم، مشيرا إلى أنهم يعملون في وظائف إدارية، ومسؤولون في الدائرة المالية للجهاز.

وبين الموقع، أن قسم التحقيق في الجهاز نقل معلومات ودلائل لوحدة التحقيق في شرطة الاحتلال، وجرى فتح تحقيق جنائي بحقهم، حيث مددت المحكمة اعتقالهم على ذمة التحقيق.