الحرة نيوز –

يدخل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، يومهم الـ31 للاضراب المفتوح عن الطعام والمعروف بـ”إضراب الحرية والكرامة”، بغية تحقيق مطالب إنسانية ومعيشية لهم.

وقالت اللجنة الإعلامية للإضراب إن الاسرى يدخلون شهرهم الثاني من الإضراب وسط ظروف صحية صعبة، فقد نُقل العشرات من المضربين إلى ما أسماها الاحتلال بالمستشفيات المدنية.

وأشارت إلى أنه جرى نقل الأسير حافظ قندس إلى مستشفى “سوروكا”، بعد إصابته بنزيف داخلي، وفق وكالة “صفا” الفلسطينية.

وبينت اللجنة أن الأسير مروان البرغوثي سيتوقف عن شرب الماء، إن لم تناقش إدارة سجون الاحتلال مطالب المضربين عن الطعام.

وكان البرغوثي قد أعلن عن هذه الخطوة خلال زيارة المحامي له قبل يومين.

وفقاً لبرنامج اللجنة الوطنية لإسناد الإضراب، فاليوم الأربعاء خصص للمسيرات في مراكز المدن بمشاركة الاتحادات الشعبية والنقابات المهنية والأطر والمؤسسات كافة تنطلق الساعة الحادية عشرة صباحًا نحو مقرات الأمم المتحدة.

ويطالب الأسرى بتحقيق عدد من المطالب الأساسية التي تحرمهم إدارة سجون الاحتلال منها، التي كانوا قد حققوها سابقا من خلال الخوض بالعديد من الإضرابات على مدار سنوات الأسر.

وأبرز تلك المطالب: إنهاء سياسات الاعتقال الإداري، والعزل الانفرادي، ومنع زيارات العائلات وعدم انتظامها، والإهمال الطبي، وغير ذلك من المطالب الأساسية والمشروعة.