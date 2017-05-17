الحرة نيوز –

:يصل إلى عمان يوم غد الخميس الرئيس العراقي فؤاد معصوم، في زيارة للمملكة يلتقي خلالها جلالة الملك عبد الله الثاني لإجراء مباحثات تتعلق بالعلاقات الأخوية بين البلدين.

وأبلغ مصدر مطلع ، أن معصوم سيبحث مع جلالته كذلك آخر التطورات في المنطقة والإقليم، “وخصوصا فيما يتعلق بتنسيق المواقف بين البلدين حيال الحرب على تنظيم داعش الإرهابي”.

وأعلن الأردن عن وقوفه بكافة إمكانياته إلى جانب العراق في حربه الدائرة على الإرهاب.

ودعمت القمة العربية، التي رئسها جلالة الملك عبد الله الثاني في أواخر آذار (مارس) الماضي، واستضافتها المملكة، العراق وأكدت في بيانها الختامي على وحدة وعروبة وتماسك العراق، باعتباره ركنا أساسيا من الأمن القومي العربي.