الحرة نيوز –

ية: اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، 13 فلسطينيًا اثر مداهمات نفذها بأنحاء متفرقة من الضفة المحتلة، تركزت غالبيتها شمال الضفة بما فيها مخيم عسكر شرق نابلس.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت ستة شبان خلال مداهمات نفذتها بمخيم عسكر الجديد شرق مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة.

واقتحمت دوريات الاحتلال المخيم فجرًا، وداهمت العديد من المنازل وفتشتها، واعتقلت كلا من “عدنان بشكار، وحسن الأشقر، ونهاد أبو كشك، مراد مسيمي، وأحمد شوبكي، ثائر شلبي”

وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء مدينة قلقيلية وبلدة عزون في القضاء واعتقلت فلسطينيين فيما اندلعت مواجهات متفرقة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون في القضاء واعتقلت الشاب الأسير المحرر قصي شاهر سليم ونصبت حاجزًا عسكريًا على مدخل البلدة لساعات.

وداهمت القوات حي النقار وكفر سابا في المدينة وتمرزت قرب مسجد الخلافة حيث تعرضت للرشق بالحجارة وأطلقت وابلًا من القنابل الغازية والرصاص واعتقلت محمد شواهنة.

أما في جنين، فاقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء مخيم جنين وبلدة قباطية جنوبي المدينة شمال الضفة المحتلة، واعتقلت فلسطينيًا ونكلت بآخرين وفتشت منازل فيما أصيب شابين خلال مواجهات واسعة في المخيم.

وذكرت مصادر محليّة، أن العشرات من جنود الاحتلال انتشروا في شوارع مخيم جنين وداهموا عددًا من المنازل وفتشوها فيما تعرضوا للرشق بالحجارة من قبل الشبان قبل أن ينسحبوا صباح اليوم.

وأضافت، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص والقنابل الصوتية والغازية وأصابت شابين بالرصاص الحي وهما وحيد الغول وعمر السعدي حيث أصيبا في الأطراف السلفية .

وكذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية واعتقلت الشاب يوسف صبري عساف وفتشت منزله ونقلته إلى جهة مجهولة.

وفي جنوب الضفة المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تقوع قضاء بيت لحم، واعتقلت كلًا من “معتز خضر العمور (19 عامًا)، ومحمد خضر العمور، وعاصف ريان العمور”، إضافة إلى اعتقال الشاب ريان إياد حمامرة من بلدة حوسان في بيت لحم.