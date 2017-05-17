الحرة نيوز –

كشفت نائب مدير المدينة لشؤون الصحة والزراعة في أمانة عمان الدكتورة ميرفت مهيرات عن تشكيل 12 فريقا مشتركا للرقابة الصحية بالتعاون مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء لتغطية كافة مناطق العاصمة خلال شهر رمضان المبارك من خلال الأقسام الصحية بالمناطق.

وبينت استعداد كافة أجهزة امانة عمان الرقابية لشهر رمضان المبارك من خلال تخصيص ثلاث شفتات على مدار الـ 24 ساعة من خلال 130 فريقا ميدانياً تم تشكيلها من كوادر أمانة عمان لتغطية كافة أحياء العاصمة.

وأشارت المهيرات الى اهمية التوعية والتثقيف ووعي المواطن ومعرفته بالشروط الصحية والتأكد من توافرها في السلع والمنتجات المعروضة، وعدم شراء العصائر من الباعة المتجولين لما لها من أضرار صحية نتيجة تعرضها لدرجات حرارة مرتفعة، وعرضها بدون غطاء آمن لها فضلا عن أن مصادرها غير آمنه.

والتأكد من توفر الشروط الصحية في المؤسسات الغذائية ومدى إلتزام العاملين فيها بمعايير السلامة والصحة العامة وممارسات التداول السليم للغذاء ، وتخزين المواد الغذائية بشكل صحي وسليم ، وتوعية أصحاب المؤسسات بخطورة عدم التقيد بشروط التخزين للمواد الغذائية.

كما حذرت المؤسسات الغذائية من عرض الألبان والأجبان ومشتقاتها خارج ثلاجات التبريد ومنع عرض المواد التموينية خارج حدود المؤسسة، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية وتاريخ الإنتاج والإنتهاء.

يذكر أن الأمانة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وقعتا مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير وتنظيم إجراءات مراقبة الغذاء ضمن حدود أمانة عمان ومنع إزدواجية الرقابة بين الطرفين