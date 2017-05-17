الحرة نيوز –

أصحاب المستودعات وموزعي اسطوانات الغاز يطالبون المصفاة بمنحهم مهلة شهرين لدراسة العقد الجديد ..فقدان اسطوانات الغاز من الأسواق

وصلت أزمة أصحاب مستودعات وموزعي الغاز الى طريق مسدود في ظل اصرار مصفاة البترول الأردنية على الغاء العمل بالعقد القديم والطلب منهم توقيع عقد جديد وصفه جميعهم بالمجحف بل ذهب الكثير منهم الى أبعد من ذلك بالقول أنه من غير المستبعد وجود متنفذين يسعون الى احتكار توزيع الغاز واذا ماصح ذلك فهذا يعني القضاء على أرزاق 900 من موزعي اسطوانات الغاز في المملكة

على هذا الصعيد يقول شمال العودات صاحب مستودع غاز أن العقد الجديد هو عقد اذعان ويشتمل على عدة بنود مجحفة متسائلا عن سبب الغاء العمل بالعقد القديم ومطالبا في الوقت نفسه منح موزعي الغاز مهلة شهر أو شهرين للخروج بصيغة توفيقية مرضية للطرفين المصفاة من جهة وموزعي الغاز من جهة أخرى

وقال العودات أن العقد الجديد تضمن الكثير من البنود المجحفة من أبرزها الغاء المصفاة للعقد في حالة ارتكاب السائق لخطأ حادث سير مثلا وحصر توزيع الغاز بالمستودعات فقط

وأضاف أن وزير الطاقة نفسه وصف العقد بالمجحف وأكد العودات أن الأسواق ستواجه أزمة حقيقية اعتبارا من يوم غد الخميس بسبب فقدان اسطوانات الغاز محملا مسؤولية ذلك للمصفاة فهي من خلقت هذه الأزمة

ويوجد في الأردن حوالي ٩٠٠ موزع غاز مرخص إضافة إلى ١٣٠ مستودع مرخص، بحسب الجابري.

ويمنح النظام الحالي المعمول به منذ عقود وكلاء الغاز الحق بتفويض صاحب وكالة أخرى لها مستودع بسحب الغاز باسمه من داخل المصفاة، واليوم تريد وزارة الطاقة والمصفاة إيقاف العمل بهذا النظام.

وبموجب العقد الجديد سينحصر سحب الغاز من المصفاة باسم صاحب المستودع، دون أن يرافق ذلك فصل في العمولة المقررة والبالغة دينار وعشرة قروش”.

ويلقي مثل هذا القرار ” بأصحاب المستودعات في حفرة ضريبية لا خروج منها، ومن شأنه تضخيم الأرقام والدخل الوهمي”.

وفي حالة عدم الاستجابة الحكومية والمصفاة لمطالبهم يوم غد فإنه يتوقع المضي بوقف العمل داخل المستودعات، ما يعني قطع خدمة توصيل الغاز إلى المنازل.

بموجب ” عقد الإذعان ” مع مصفاة البترول يحمل صاحب المستودع وحده المسؤولية عن اسطوانة الغاز بصرف النظر عن أي عيوب قد تظهر فيها”.