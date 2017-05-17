الحرة نيوز –

– منحت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أفرادها علاوات تراوحت قيمتها ما بين ٢٠-٥٠ دينارا، وضعت وفق آليات ومعايير محددة.

وقال مدير مديرية الدائرة المالية في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي العميد بسام محمد فتحي، في تصريحات صحفية، أن العلاوات جاءت من حرص القيادة على تقدير جهود منتسبيها في حماية الوطن ومقدراته لاسيما قوات حرس الحدود.

وفيما يتعلق بآلية حصول منتسبي القوات المسلحة على القروض، قال العميد فتحي إن منتسب القوات المسلحة لديه حق مالي يرتبط براتبه ويستطيع الحصول على تسهيلات مالية، وهي عبارة عن قروض من البنوك التجارية، وفق شروط ومتطلبات بسيطة.

وقال العميد فتحي، إن هذه الشروط وضعت من أجل الحفاظ على مصلحة العسكري من بينها مضي خمسة أعوام على الأقل في الخدمة العسكرية مدة لا تقل عن ٥ سنوات ، وأن لا تزيد نسبة الاقتطاع عن ٢٥% من الراتب.

وبحسبه، يستطيع أفراد ومنتسبي القوات المسلحة الحصول على سلف صندوق الادخار.

وأوضح أن قيمة السلف للأفراد تتراوح ما بين ٤٠٠-١٤٠٠ دينار، وللضباط ما بين ١٦٠٠ -٥٠٠٠ دينار، إضافةً إلى تقديم خدمة البيع بالتقسيط للمنتجات والسلع الكهربائية والإلكترونية ، لمدة ٢٤ شهرا بسقف أعلى للأفراد يبلغ ١٠٠٠ دينار وللضباط ١٥٠٠ دينار، شرط ان لا تقل سنوات خدمتهم عن ٣ سنوات