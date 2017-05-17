الحرة نيوز –

قرر مجلس إدارة صندوق الزكاة خلال جلسة طارئة له اليوم عقدها برئاسة رئيس

المجلس وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور وائل عربيات الموافقة على الدفعة الأولى للمستفيدين من مشروع “سهم الغارمين” والتي شملت 157 امرأة موقوفة في السجون ومطلوبة للقضاء على ذمم مالية.

وكان مجلس إدارة صندوق الزكاة قد خصص مؤخرا مبلغ نصف مليون دينار لمشروع “سهم الغارمين” الذي يعنى بتفريج كرب النساء اللواتي أوقعتهن الظروف في قبضة الديون ولم يتمكن من تسديدها نتيجة ظروفهن الاقتصادية، حيث تقرر تسديد الغرامات والذمم المالية المترتبة عليهن من مخصصات صندوق الزكاة.

وقال رئيس مجلس الإدارة الوزير وائل عربيات خلال اجتماع المجلس وبحضور مدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد السميرات قال انه تم تسلم الكشوفات النهائية من قبل مديرية الامن العام بأسماء الغارمين من “النزلاء والنزيلات” الموقوفين والمحكومين على قضايا مالية مبينا، أنه جرى دراسة اجتماعية وافية لكل حالة، ليتسنى لنا تسديد أكبر قدر ممكن من الغرامات وإخلاء سبيل السجينات واعادتهن إلى أسرهن قبيل شهر رمضان المبارك.