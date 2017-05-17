الحرة نيوز –

نضع هذه الرسالة الهامة على مكتب وزير الداخلية بعد أن خاطبنا جميع الجهات المختصة حيث وصلت هذه القضية التي نعرضها بعد قليل الى طريق مسدود وماكانت لتصل لهذه المرحلة لولا وجود مصالح مشتركة بين بعض المسؤولين والمتنفذين الذين يستأجرون الزعران وذوي الأسبقيات لحماية شركاتهم

القضية تتعلق بشركات الأمن والحماية المرخصة حيث دفعت هذه الشركات الكفالات المطلوبة وعينت الموظفين وحصلت على جميع التراخيص المطلوبة ولكن هذه الشركات أستيقظت بكل أسف على الواقع المرير وانعدمت فرصها في الأسواق بسبب تسابق الشركات والمؤسسات على استخدام موظفين من ذوي الأسبقيات وزعران وبلطجية أساؤوا لسمعة هذه الشركات وللمواطنين وللوطن ورغم هذه الفوضى التي نشهدها منذ فترة طويلة لم تسارع الجهات المختصة لمعالجة هذا الخلل الخطير وتركت المشكلة على حالها مما فتح المجال للمزيد من الفوضى ومما أدى الى ضرب شركات الأمن والحماية المرخصة وفق القانون ومما فتح المجال لاستخدام الزعران من قبل الكثير من الشركات غير مبالية بأية عواقب

بل فقد أزدات الأمور سوءا عندما تم استخدام الزعران لحماية الفنانين في الحفلات التي يقيمونها رغم ان العقود الموقعة مع الفنانين تنص على وجود حراس أو موظفين من طرف شركات الامن والحماية المرخصة ولكن تم تجاهل مثل هذا الأمر

نوجه هذه الرسالة لوزير الداخلية ليس وذلك من باب المصلحة الوطنية ومن باب وضع حد لذوي الأسبقيات وللمتنفذين الذين يساعدونهم ويوفرون لهم الملاذ رغم ماضيهم الحافل بالإجرام

نأمل التعامل بجدية مع هذه الشكوى من قبل وزير الداخلية وانفاذ القانون