الحرة نيوز –

حصلت بلدية المفرق الكبرى مبلغ مليون و (300) ألف دينار من أمانة عمان الكبرى كمطالبات بدل مخالفات سير عن سنة (2016)،وفق رئيس لجنة البلدية غسان الكايد.

وقال الكايد،إن بلدية المفرق كانت قد اتفقت مع أمانة عمان على سداد المبلغ على دفعات شهرية وفق المتوفر و الإمكانات على أن يتم سداد المبلغ بالكامل وفق الفترة الزمنية التي تم الإتفاق عليها.

و أضاف أمس،أن البلدية حريصة على تحصيل كافة المبالغ المستحقة لها على الأفراد و المؤسسات و المنشات لأنه بالنهاية حقها و حاجتها الى الأموال لتنفيذ المشاريع الرائدة و الاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين.

و تحدث الكايد عن مشروع البلدية المتعلق بصيانة و تأهيل حديقة عطالله الشبيل والتي كلفت مبلغ (14) ألف دينار تقريبا ،لافتا الى أن السرعة في الإنجاز و العمل هو عنوان العمل في المجلس البلدي الحالي لكي يشعرالمواطنين بتحسن الخدمات.

مدير بلدية المفرق المهندس هايل العموش،أكد على أن هنالك عدد من المشاريع الرائدة و الفاعلة التي من المأمول أن تنفذها البلدية خلال فترة وجيزة بالتعاون فيما بين أعضاء المجلس البلدي و رئيس لجنة البلدية الذين يحملون أفكارا خلاقة و مبدعة.

و لفت العموش الى أن انتقال البلدية الى مبناها الجديد يعد انجازا كبيرا سيتم تحقيقه بعدما قرر المجلس البلدي بالشروع في اجراء صيانة و تأهيل لمبنى السوق المركزي الواقع في طرف المدينة من الجهة الجنوبية الشرقية بمحاذاة مجمع الأمير علي بن الحسين الرياضي.

وأوضح أن انتقال البلدية الى المبنى الجديد سيكون له ايجابيات كبيرة من خلال التخلص من مبان مستأجرة و تجميع دوائر البلدية وموظفيها في مبنى واحد اضافة الى المساهمة في تخفيف حدّة أزمة السير الخانقة التي تعاني منها المدينة و بخاصة في منطقة العمق