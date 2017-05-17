الحرة نيوز –

أقيم أمس حفل تخريج طلبة الثانوية العامة لطلبة مدارس الرأي في حفل بهيج اقيم برعاية مدير عام المدارس الدكتور محمد أبوعمارة وحضور كبير لأولياء الأمور استهل بكلمة المدير العام الذي استعرض مسيرة مدارس الرأي والانجازات الكبيرة التي حققتها خلال العام الماضي من بطولات ومسابقات وتعليم غير اعتيادي وتلاه مجموعة من الفقرات الفنية والوطنية قدمها الطلبة وشهد الحفل حضور مميز من الفنان الأردني حسين السلمان وحضور لفرقة الزمرد الشامية وفي ختام الحفل قام راعي الحفل بتكريم عدد من الحضور تميز منهم الاستاذ المحامي راتب النوايسة ومدير تربية لواء الرمثا الدكتور نواف الخوالدة وعدد من الشخصيات الوطنية والمحلية والمعلمين