الحرة نيوز –

مأساة ضربت محلة القادرية التي تقطنها العشائر العربية في بلدة الخيارة في البقاع الغربي اللبناني، بوفاة 4 فتيات، اكبرهن في الرابعة من عمرها، إختناقا في سيارة احتجزن فيها خلال لهوهن.

وفي الرواية الاولى لما حدث، في إنتظار بدء التحقيق في القضية، فان لين حسين جاسم، ياسمين صالح العزو، شهد معين الحسن، بيان احمد الحسن، إثنتان منهن بنات عم، واثنان بنات خالات، كن يلعبن سويا على عادتهن، ركبن في سيارة جيب x-trail وعلقن فيها في غفلة عن ذويهن الذين راحوا يبحثون عنهن دون جدوى، سيما وان زجاج السيارة داكن. الى ان اراد خال إحداهن استخدام السيارة فعثر عليهن داخلها.

وأفاد تحقيق قوى الامن الداخلي الاولي بأن الفتيات الاربع، اللواتي تتراوح اعمارهن بين 5 و 3 سنوات، وهم اقارب لهن جد واحد، 2 بنات عم و 2 بنات عماتهن، كن يلعبن معا في الدار، ولما فقد اهلهن اثرهن راحوا يفتشون عنهن، ولما لم يجدنهن، قرروا ان يستقلوا سيارة الجيب xtrail لون زجاجها دكان للبحث عنهن ظنا منهم انهن ابتعدن عن الدار وخوفا من ان يكن سقطن في قناة مياه، فوجدوهن في صندوق الجيب. وبان تقرير الطبيب الشرعي افاد بانهن قضين إختناقا.

(النهار اللبنانية)