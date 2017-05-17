الحرة نيوز –

أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور إبراهيم سيف، أنه لم يتم التوصل، للآن، لوجود نفط بكميات تجارية في أي من مناطق المملكة المفتوحة أمام المستثمرين للاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز.

وقال سيف، لبرنامج “الأردن هذا المساء” الذي بثه التلفزيون الأردني مساء الأربعاء، إن الحكومة التي تلجأ لمختلف مصادر الطاقة المحلية بما فيها الطاقة المتجددة (شمس ورياح) وصخر زيتي لا مبرر لديها لأن تحجب معلومات أو دلائل على وجود النفط في أراضي المملكة المقسمة لمناطق مفتوحة للاستكشاف.

وقال إن المحاولات جارية من قبل شركات عالمية، كما هو الحال مع شركة (شل) التي تستكشف إمكانية تقطير النفط من الصخر الزيتي، كما إن الغلق المالي للصخر الزيتي الذي وقعته الحكومة مع ائتلاف دولي لتوليد الكهرباء من الصخر الزيتي يمثل دليل المساعي الرسمية الحثيثة لاستغلال جميع المصادر المحلية المتاحة والتي تجد إقبالا من المستثمرين.

وأبدى الوزير سيف استعداد الحكومة لتقديم جميع التسهيلات اللازمة للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في التنقيب عن النفط والغاز في المملكة.

وكانت الحكومة قسمت المملكة إلى عدد من المناطق الاستكشافية وفتحتها أمام المستثمرين الراغبين بالاستثمار في هذه المناطق للتنقيب عن النفط والغاز.