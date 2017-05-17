الحرة نيوز -\

دعا وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة الشباب الى المشاركة في انتخابات اللامركزية المقرر اجراؤها في الخامس عشر من آب القادم.

وأكد المعايطة خلال رعايته للجلسة الحوارية مع مشرفي مراكز الشباب والاندية في اقليم الجنوب على ان مشاركة الشباب في انتخابات اللامركزية مهم جدا لأنه يؤسس لمستقبل تنموي يعني الشباب اكثر من غيرهم باعتبارهم ادوات التغيير في التخطيط ورسم ملامح المستقبل.

وأوضح ان اللامركزية في اطارها الواسع تعني تجهيز انفسنا للمستقبل وفق رؤية جديدة تعزز ارضية الحوار الديمقراطي وتدفع بمزيد من الاصلاحات الرامية الى تعزيز مفهوم التنمية الشمولية والمستدامة، مؤكدا دور الشباب في الوصول الى مواقع المسؤولية من خلال هذه المجالس لاسيما ان سن الترشيح المحدد بأن لا يقل عمر المرشح عن 25 عاما يخدم تطلعات هذه الشريحة الاوسع في المشاركة بعملية اتخاذ وصنع القرار ومتابعته.

وقال المعايطة ان ورشات التوعية تحت عنوان ‘ اللامركزية والمشاركة المجتمعية’ لمشروع اللامركزية في الاردن، يحتوي على هدف تنموي لتحقيق التوازن التنموي بين المحافظات وكذلك هدف ديمقراطي من خلال زيادة المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار في المحافظات والمجتمعات المحلية.

من جهتها، قالت مندوبة وزير الشباب اسماء الطويسي مدير مديرية شباب اقليم البتراء ان المراكز الشبابية داعمة للشباب وآمنة للعمل الشبابي من خلال حزمة من البرامج الجاذبة للشباب والتي تلبي احتياجاتهم وطموحاتهم.

بدوره قال نائب مدير مشروع دعم اللامركزية والحكم المحلي محمد العموش ان مشروع دعم اللامركزية والحكم المحلي كأحد مشاريع الوكالة الامريكية للتنمية جاء لدعم جهود الحكومة لتنفيذ مشروع اللامركزية وبالتعاون مع الوزارات ذات العلاقة.