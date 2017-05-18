الحرة نيوز –

توج موناكو بطلا للدوري الفرنسي في كرة القدم للمرة الاولى منذ 17 عاما والثامنة في تاريخه بفوزه الصعب على ضيفه سانت اتيان 22-صفر الاربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الحادية والثلاثين.

وسجل كيليان مبابي (19) وفاليري جرمان (90+3) الهدفين، فرفع موناكو الذي كان بحاجة الى نقطة واحدة من اجل اعتلاء المنصة لاول مرة منذ عام 2000، رصيده الى 92 نقطة وتقدم قبل المرحلة الاخيرة بفارق 6 نقاط على مطارده حامل اللقب في الاعوام الاربعة الاخيرة باريس سان جرمان.

وخاض موناكو موسما استثنائيا فبلغ نصف نهائي دوري ابطال اوروبا حيث خرج على يد يوفنتوس الايطالي (صفر-2 ذهابا و1-2 ايابا)، ونصف نهائي كأس فرنسا حيث خسر امام سان جرمان صفر-5، ونهائي كأس الرابطة وخسر امام فريق العاصمة ايضا 1-4.

على ملعب لويس الثاني في الامارة وامام 14 الف متفرج تقدمهم الامير البير الثاني امير موناكو، تخطى الفريق المحلي عقدة تعادله 1-1 في الذهاب خارج ارضه، وهيمن على مجريات اللقاء وحصل على ثلاث ركلات ركنية في اول دقيقة من زمن اللقاء بعد عرضية خطرة للغاية من الكولومبي راداميل فالكاو باتجاه النجم الواعد كيليان مبابي (18 عاما).

وكانت اخطر فرصة في اول 20 دقيقة لمبابي نفسه الذي اطلق كرة قوية حولها الحارس ستيفان روفييه (18)، لكن المهاجم الصاعد بقوة تسلم كرة في منتصف الملعب ارسلها له فالكاو خلف الدفاع فكسر مصيدة التسلل وهرب من مدافعين اثنين ثم من الحارس روفييه واكملها بسهولة في المرمى الخالي (19) مسجلا الهدف الخامس عشر في البطولة والـ103 لموناكو.

وكاد فالكاو هداف موناكو (19 هدفا)، يضاعف الغلة (31) لولا تدخل الغيني فلورنتان بوغبا (26 عاما) الذي شارك في المباراة رغم جنازة والده فاسو انطوان بوغبا، في حين لم يشارك شقيقه الاصغر الفرنسي بول بوغبا (24 عاما) اغلى لاعب في العالم مع فريقه مانشتسر يونايتد الذي تعادل مع مضيفه ساوثمبتون في مباراة مؤجلة من الدوري الانكليزي.

وكان بوغبا على وشك ادراك التعادل اثر ركنية ومتابعة رأسية، لكن الكرواتي دانييل سوباسيتش حارس موناكو كان لكرته بالمرصاد (34)،

وفي الشوط الثاني، استمر ضغط موناكو على مرمى روفييه من دون تهديد مباشر، فتخلى المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم عن مواطنه برناردو سيلفا، صاحب 8 اهداف و9 تمرارات حاسمة و59 تسديدة في 35 مباراة، واشرك بدلا منه فالير جرمان (69).

واهدر جرمان اغنى فرص هذا الشوط بعد عرضية من مبابي امام المرمى تابعها الاول مباشرة بيمناه من مسافة قريبة وباستهتار فابتعدت عن القائم الايمن (74)، واضاع البديل العاجي في صفوف سانت اتيان فرصة ادرك التعادل من متابعة رأسية لكرة نفذها جوردان فيرتو (87).

وفي الدقائق الاخيرة، تفاعل الجمهور مع نتيجة فريقه احتفالا بالتتويج خصوصا مع دخول الايطالي غيدو كارييو بدلا من فالكاو (88) قبل ان يعوض جرمان الذي تسلم شارة القائد من الكولومبي، بتسجيله الهدف الثاني بعد هجمة سريعة قادها توماس ليمار وانفردا معا ثم اهداه الكرة على مقربة من المرمى فدفعها بقدمه في الشباك دون اي مضايقة (90+3) اطلق بعدها الحكم كليمان توربان صافرة النهاية معلنة رسميا تتويج موناكو باللقب الغالي.-(ا ف ب)

– ترتيب فرق الصدارة:

1- موناكو 92 نقطة من 37 مباراة

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2- باريس سان جرمان 86 من 37

3- نيس 77 من 37

4- ليون 66 من 37

5- مرسيليا 59 من 37