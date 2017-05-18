الحرة نيوز –

اكد الناطق الإعلامي باسم الحكومة وزير الإعلام الدكتور محمد المومني أن موعد افتتاح معبر طريبيل الرابط بين الأردن والعراق غير معروف بعد.

وقال المومني في تصريحات صحافية عبر برنامج “أخبار وحوار” \ عبر أثير الاذاعة الاردنية والتلفزيون الأردني، إن هناك تفاهمات عراقية داخلية لتحديد الشركة التي ستعمل على حماية المعبر والعمق العراقي لبغداد.

وأوضح المومني أن موعد الافتتاح غير معروف بعد، لكن سيتم تحديد الموعد بالوقت المناسب.

وتتنافس 5 شركات أجنبيّة لتأمين الطريق بين بغداد ومعبر طريبيل الحدودي بين الاردن والعراق .

وستترك الحكومة العراقية مهمة تأمين الطريق الدولي الممتد من الحدود الاردنية حتى العاصمة بغداد، الى شركة أمنية أميركية.

ويكتسب هذا الطريق الاستراتيجي اهميته من كونه القناة البرية التي تربط العراق بالاردن عبر منفذ طريبيل، الامر الذي وضع اعادة تأمينه اولوية بالنسبة للجانبين الاردني والعراقي.

وسيطر تنظيم داعش على الطريق الدولي بعد منتصف سنة ٢٠١٤ ، وأغلقت الحكومة العراقية منفذ طريبيل نهاية سنة 2015، لمنع استخدام الطريق الدولي لتمويل التنظيم عبر فرض الاتاوات على الشاحنات الداخلة الى البلاد.وتصاعدت الخروق الأمنية في غربي الانبار فِي وقت تدور في الانباء حول ابرام الحكومة العراقية العقد مع شركة اميركية لحماية الطريق.