الحرة نيوز –

– ذكر موقع واللاه العبري أنه تم رصد ميزانية 3 مليون شيقل لتطوير العمل وزيادة ساعات العمل على معبر الكرامة.

وتأتي اقوال الموقع العبري بعد ما ذكرت القناة العبرية الثانية إن لقاء سريا عقد بين وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون ونظيره الفلسطيني شكري بشارة في القدس.

وأشارت إلى أن بنيامين نتنياهو كان على علم بهذا اللقاء، الذي جرى خلاله التوصل لاتفاق بشأن تقديم ما تسمى تسهيلات اقتصادية للفلسطينيين، من بينها فتح معبر الكرامة مع الأردن على مدار الساعة، وتطوير المناطق الصناعية وتنميتها في مناطق الخليل وجنين