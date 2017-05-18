الحرة نيوز –

بمناسبة يوم الضغط العالمي، تقيم الجمعية الأردنية لأمراض تصلب الشرايين وضغد الدم غداً الجمعة، برعاية رئيس لجنة امانة عمان الدكتور يوسف الشواربة ، مسيرة ” ضغط دمك .. بيهمك ” بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع .

وتهدف المسيرة التي ستنطلق من حديقة المتحف الوطني للفنون/ اللويبدة، الساعة الثامنة صباحا، إلى رفع الوعي الصحي بمرض الضغط لدى مختلف الفئات، واختتامها بإجراء الفحوصات المجانية في ضغط الدم .

من الجدير بالذكر أن اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم هو يوم اختارته الرابطة العالمية لارتفاع ضغط الدم (WHL)، وهي منظمة تضم تحت العديد من الجمعيات والروابط الوطنية لارتفاع ضغط الدم، حيث يصادف في 17 من ايار كل عام .