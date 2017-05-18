الحرة نيوز –

شارك وزير الشباب المهندس حديثه الخريشه فعاليات حفل اطلاق الكويت عاصمة الشباب العربي للعام 2017والتي اقيمت في دولة الكويت بحضور صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في قصر البيان وبحضور عدد من وزراء الشباب والرياضة العرب وعدد من المسئولين في جامعة الدول العربية. يرافقه مدير عام الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية عبدالرحمن العرموطي ومدير عام مدينة الحسين للشباب د.عاطف الرويضان

واكد الخريشه خلال الحلقة النقاشية التي أقيمت بين وزراء الشباب والرياضة العرب مع الشباب اهمية دعم الشباب العربي وإتاحة الفرصة امامهم للأبداع والتميز وتمكينهم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتاهيلهم واستثمار طاقاتهم وقدراتهم ، وتحدث الخريشه والمشاركين حول التجربة الشبابية الاردنية والتي حظيت بالرعاية الملكية السامية من خلال توجيه الحكومات الاردنية على دعم قطاع الشباب والارتقاء به مضيفا الى ان الاردن وبالتشارك مع وزارات الشباب والهئيات العامة للشباب في الدول العربية وبالتعاون مع جامعة الدول العربية تنفذ العديد من البرامج التي من شانها تمكين الشباب واطلاق ابداعاتهم واعدادهم ليتبوأ الشباب مكانتهم ودورهم الريادي في المجتمع واتاحة الفرص امامهم .

وثمن الخريشه الجهود التي تبذلها دوله الكويت في دعم الحركة الشبابية في الوطن العربي من خلال تنفيذ البرامج والانشطة المحلية والعربية خاصة في مجالات القيادة والابداع .

كما شاركت وزارة الشباب في ملتقى رواد الاعمال والذي اقيم في الكويت على هامش اعمال اطلاق الكويت عاصمة الشباب العربي من خلال وفد ضم كل من مدير شباب مأدبا فراس الشوابكة و محمد رواشده ورواد الاعمال من منتسبي المراكز الشبابية احمد جوخان وزين الرواحنه وصابرين الخطاطبة من خلال تقديم اوراق العمل والمشاركة في الجلسات الحوارية ومداخلات حول ريادة الاعمال للشباب وتناول الشوابكة مجموعة من القضايا التي تهم الشباب العربي ومدى تطابق رؤى السياسات العربية مع الشباب .