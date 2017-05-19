ألحرة نيوز –

انتقلت إلى رحمه الله تعالى في بلدة عين البيضاء 9 كم جنوب محافظة الطفيلة الحاجة المعمرة لطيفة بخيت البداينة “ام ابراهيم” المعروفة باسم “سيدة الحقول” عن عمر ناهز 115 عاما.

وشارك المئات من أبناء الطفيلة في تشييع جثمان “ام ابراهيم” الى مثواها بعد صلاة الجمعة .

ام ابراهيم عرفت باسم “طبيبة الأعشاب وسيدة الحقول” لخبرتها الكبيرة في مجال الطب العربي ، حيث كانت تعالج الأمراض النسائية والعقم والكسور والتمزقات العضلية ، كما اشتهرت المرحومة بمعالجة الأطفال .

والحاجة “أم إبراهيم” ولدت عام 1902 ولها من الأبناء والأحفاد نحو 300 ما بين حفيد وابن ، وفق حفيدها عارف الصقور.