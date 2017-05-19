الحرة نيوز –

فاز مرشح كتلة الانجاز والتطوير الدكتور مهدي العقرباوي بمركز نقيب الاطباء البيطريين بحصولة على (214 ) صوتا متقدما على منافسه الدكتور بسام الشديفات الذي حصل على (174 ) صوتا في الانتخابات التي اقيمت اليوم الجمعة في مقر نقابة المقاولين.

وبحسب اللجنة المشرفة على الانتخاب فبلغ عدد الاوراق البيضاء 17 ورقة.

وكانت الصناديق اغلقت في تمام الساعة السادسة مساء وبلغ عدد المصوتين 410 مقترعا من اصل 666 ممن يحق لهم الانتخاب في حين بلغت نسبة التصويت قرابة 80% وهي من اعلى النسب في النقابات المهنية.

وقال رئيس لجنة الفرز الدكتور وليد شينكات ان الانتخابات سارت وفق ما هو مخطط لها وسط اجواء هادئة دون حدوث ما يعكر صفوها.

حيث بدات صباح اليوم الجمعة انتخابات نقابة البيطريين لاختيار النقيب وثمانية اعضاء يمثلون مجلس النقابة.

ويبلغ عدد الاعضاء الذين يحق لهم التصويت 666 عضوا من عدد اعضاء النقابة البالغ 1590 عضوا.

ويتنافس على مركز النقيب طبيبان هما الدكتور بسام محمد منيزل الشديفات والدكتور مهدي عبد العزيز العقرباوي.

ويتنافس للفوز بعضوية مجلس النقابة الدكتور يسار فيصل جريس الخيطان والدكتور أنس جمال يونس الشوبكي والدكتورة أسماء تيسير أحمد الغزاوي والدكتور إيهاب محمد علي الثبته والدكتور وليد أحمد ابراهيم والدكتور عبد المجيد محمد السالم الشرمان والدكتور يوسف سالم يوسف الفلاحات والدكتور أشرف يوسف محمد عبيدات والدكتور مجدي عبد الفتاح خلف الرحاحلة والدكتور محمد محمود خليل العزه والدكتور موسى محمد سلمان الأقطش والدكتور العبد جميل سليمان عواد والدكتور زهير عبد الله عوض الشرمان والدكتور أنس يوسف محمد الكراسنة والدكتور جمال حسين صالح الأدهمي والدكتور رعد محمد مصطفى الرواشدة والدكتور عطيه محمد عطيه السيد والدكتور خالد وليد موسى النجار.

يذكر ان الانتخابات التي افتتحت صباح اليوم ستبقى حتى الساعة السادسة مساء على ان تجدد لمدة ساعة واحدة اذا لم يبلغ عدد المقترعين النصاب القانوني.