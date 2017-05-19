الحرة نيوز –

نفذت بلدية مادبا الكبرى حملة بالتعاون مع الجهات الامنية تم خلالها ازالة وترحيل مايقارب 100 خيمة بواسطة اليات البلدية من السكان الذين يقطنون هذه الخيم بجانب الاحياء السكنية وفي المنطقة الحرفية بمادبا.

وقال رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى المهندس غسان خريسات إن هذه الخيم اصبحت تشكل مكرهة صحية وجاء ترحيلها من أجل الحفاظ على الصحة والسلامة العامة للمواطنين خصوصا ان هناك ممارسات من قبل سكان الخيم تخالف شروط الصحة والسلامة العامة.

وقال خريسات ان عددا من اصحاب المحال في المنطقة الحرفية شكوا من اصحاب الخيم والاعتداءات التي تقع على المنطقة بسبب وجودهم بالاضافة للاطفال الذين اصبحوا يشكلون مشكلة بسبب وقوفهم على الشارع الرئيسي وعند الاشارات الضوئية وامام المحال التجارية وامام المساجد للتسول وخشية وقوع حوادث دهس بين الاطفال.