ألحرة نيوز –

بدأ اتحاد كرة القدم بالتعاون مع مشروع تطوير كرة القدم الآسيوية، بتنفيذ المرحلة الأولى من توزيع الكرات على الأطفال في مخيم الزعتري للاجئين السوريين، والمناطق الأقل حظا في المملكة.

ويأتي هذا الحدث على ضوء الاتفاقية التي ابرمها اتحاد كرة القدم ومشروع تطوير كرة القدم الآسيوية الذي تأسس برؤية ودعم سمو الأمير علي بن الحسين وهي مؤسسة غير ربحية، وبالتعاون ايضا مع الاتحاد الدولي ‘فيفا’ وشركة اديداس، خلال استضافة الأردن للنسخة الماضية من كأس العالم للسيدات تحت 17 عاما.

ويقدم الاتحاد الدولي ‘الفيفا’ والشركة المنتجة للكرات ‘أديداس’ بموجب الاتفاقية، 250 كرة عن كل هدف سجل في منافسات البطولة، ليقوم الاتحاد بتوزيعها على الأطفال والشباب. ويعمل الاتحاد على تحقيق مبدأ التشاركية والتعاون مع المؤسسات، انطلاقا من حرصه على تفعيل جانب المسؤولية الاجتماعية تجاه مختلف افراد وفئات المجتمع، حيث يولي الأطفال واللاجئين كل الاهتمام، ويساعدهم على ممارسة نشاطاتهم وتفريغ طاقاتهم من خلال إتاحة الفرصة أمامهم للعب كرة القدم.

وتستكمل بقية مراحل المشروع خلال الفترة القادمة، لتشمل المناطق النائية والأقل حظا في كافة محافظات المملكة.