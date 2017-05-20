الحرة نيوز –

– دعا رئيس الوزراء الجزائري السيد عبد المالك سلال إلى ضرورة تطوير شراكات مع الأردن في قطاعات الصحة والصناعة وعدم الاكتفاء بالمشاريع التقليدية. وأعرب السيد سلال خلال زيارته لأجنحة جمعية المستشفيات الخاصة والمستشفيات الأعضاء في ائتلاف السياحة العلاجية في معرض الجزائر الدولي 50 الذي نظم تحت رعاية الرئيس الجزائري عبد العزيز بو تفليقة مؤخر اً، عن إعجابه بمستوى تقدم القطاع الصحي في الأردن ومستوى تطور المستشفيات الخاصة الأردنية المشاركة.

كما قام السفير الأردني في الجزائر السيد احمد جرادات بزيارة أجنحة الجمعية والمستشفيات الخاصة وأكد رغبة الحكومة الأردنية في تشجيع السياحة العلاجية في المملكة رغم وجود بعض المعيقات التي يجب تخطيها لإحياء اتفاقية العلاج والصحة التي وقعت سابقاً بين الحكومتين الأردنية والجزائرية.

وضمت المستشفيات المشاركة مع الجمعية في المعرض كلاً من مستشفى الأردن، المستشفى الاستشاري، مستشفى الاستقلال، مستشفى الإسراء، المستشفى التخصصي، مستشفى الخالدي، مركز مستشفى الرشيد ومركز الحسين للسرطان وجميعها أعضاء في ائتلاف السياحة العلاجية، بالإضافة الى المستشفى الإسلامي عمان.

والتقى وفد من الجمعية وأعضاء الائتلاف رئيس الديوان في وزارة الصحة الجزائرية الدكتور علي رزوقي ومدير الصندوق الوطني للتقاعد الدكتور سليمان ميلوكا حيث جرى البحث في التطور الطبي في الأردن في مجالات العلاج وتدريب الكوادر الطبية ونقل المعرفة وكيفية الاستفادة من الخبرات الصحية الأردنية.

وحظيت أجنحة الجمعية والمستشفيات الخاصة بتغطية إعلامية من وسائل الإعلام الجزائرية تضمنت إجراء مقابلات مع مندوبي الجمعية والمستشفيات وعرضوا خلالها الخدمات الطبية المتميزة والمتطورة التي تقدمها المستشفيات الأردنية لمرضاها من داخل الأردن وخارجه.

من جانبه رحب رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري بالنتائج الإيجابية التي حققتها مشاركة الجمعية والمستشفيات الخاصة في المعرض. وأعرب عن أمله في أن تساهم هذه المشاركة في إنجاح الجهود التي تبذلها الجمعية لإحياء التعاون الصحي بين الأردن والجزائر وتشجيع الأشقاء الجزائريين على اختيار الأردن كوجهة لتلقي العلاج والاستفادة من المزايا المتوفرة في الأردن في هذا المجال ومنها الأسعار المنافسة وعدم وجود فترة انتظار وتوفر الكوادر الطبية ذات الكفاءة العالية والتجهيزات الطبية المتطورة.