الحرة نيوز –

ليس بمحض الصدفة أن يظهر اربع اشخاص بلباس عربي يدعون بأنهم من شيوخ وزعامات العشائر الاردنية الأصيلة على تلفاز الكيان الصهيوني بجانب رئيس الكيان الصهيوني بصورة قبيحةتقشعر لها الأبدان واستفزت مشاعر الشعب الأردني قبل أن تستفز مشاعر الشعب الفلسطيني.

وقد جاء ذلك في وقت يحتفل به الكيان الصهيوني بقيام دولته على أرض فلسطين وهذه الذكرى السيئه هي ذكرى النكبة.

وقد ظهر هولاء الاشخاص وكأنهم يباركون للكيان الصهيوني بهذه المناسبة السيئة لقيام ونشوء هذا الكيان الغاشم الذي سلب ارض فلسطين وهي أسوأ ذكرى بالنسبة لنا كعرب.

وحقيقة الأمر، على الرغم من إبرام الحكومة الأردنية في عام 19944 بما تسمى “اتفاقية وادي عربة المشؤومة” مع هذا الكيان الصهيوني الغير مرضي عنها شعبيا.

إلا أن هذا الكيان لم يستطيع تحقيق أهم اهدافه من هذه الاتفاقية وهي عملية التطبيع مع الشعب الأردني الأصيل ومع مختلف اطياف وتيارات المجتمع المدني من احزاب ونقابات و فعاليات شعبية، فنحن كشعب اردني غير معنيين بالموقف الرسمي من الحكومة الأردنية التي ابرمت اتفاقية وادي عربة المشؤومة.

من ناحية اخرى جاءت حكومة الملقي متبرعة لكي تحاول أن تحقق اختراق في داخل بنيان المجتمع الأردني الواعي لصالح الكيان الصهيوني وتدخل الشعب الأردني الأصيل في عملية تطبيع حقيقي وذلك عن طريق:

اولا: كانت المحاولة الأولى عن طريق ابرام اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني دون علم وموافقة البرلمان الأردني وهي اتفاقية غير شرعية لانها لم تعرض على البرلمان الأردني.

ثانيا: المحاولة الثانية وهي احاكة المؤامره الأخيرة بين حكومة الملقي والكيان الصهيوني الغاشم وذلك عن طريق ارسال اربع اشخاص بلباس عربي يدعون بأنهم من شيوخ وزعامات العشائر الأردنية.

ونحن كشعب أردني لا نعلم من أين أتوا بهؤلاء الأشخاص فنحن نعرف زعامات ومشايخ عشائرنا الأصيلة فهم أشهر من النار على علم.

فمن المؤكد أن هناك تنسيق وترتيب بين وزارة الخارجية الاردنية والكيان الصهيوني لهذه الزياره فليس من المعقول خروج وفد من الأراضي الأردنية لزيارة رئيس الكيان الصهيوني الغاشم دون وجود ترتيبات مسبقة بين الجهات الرسمية الاردنية والكيان الصهيوني.

وحقيقة الأمر، لقد قامت هذه الحكومة باستفزاز مشاعر الأردنيين وهي أسوأ حكومة جاءت منذ نشوء الدولة الأردنية ، ونحن كشعب أردني نعلن عن براءتنا من هذه الأفعال المشينة ونعلن عن تضامننا مع كفاح الشعب الفلسطيني المناضل الذي يكافح من أجل تحرير فلسطين.

عاشت فلسطين حرة ابيه والخزي والعار لكل من تسول له نفسة بالتآمر على الشعب الفلسطيني المناضل.

النائب صداح أحمد الحباشنه