الحرة نيوز –

بدعوة من نائب لواء الكورة الدكتور عيسى الخشاشنة زار رئيس اللجنة السياحة والاثار في مجلس النواب النائب المحامي “اندريه مراد” حواري العزوني ومقرر اللجنة النائب وصفي حداد مناطق اللواء السياحية.

وشاهدا العزوني وحداد فقرات من مهرجان الموروث الشعبي في دير ابي سعيد الذي اشتمل على الاكلات الشعبية الصحية وعلى عرض مسرحي لعرس اردني تقليدي

وزارا برفقة وفد كبير من وزارة السياحة والدفاع المدني مغارة برقش الاثرية وكهف السيد المسيح.

وفي تصريحات للتلفزيون الاردني قال رئيس اللجنة السياحية والاثار النائب العزوني سعدنا بمشاهدة المواقع السياحية في المنطقة واكتشاف القيمة السياحية لمغارة برقش التي وعدت وزارة السياحة بوضع خطة تسويقية لها باعتبارها من وجهة نظري بعد زيارات عديدة لمواقع سياحية تشبهها في العالم من اهم المعالم السياحية التي يمكن جذب السياح لها.

وتأتي زيارة اللجنة السياحية النيابية الى المنطقة ضمن خطة وضعتها اللجنة لزيارة معظم المواقع السياحية في المملكة خلال الاشهر الثلاث المقبلة لمعرفة احتياجاتها وكيفية تسويقها وتطويرها بهدف وضع تصور عملي لخطة سياحية متكاملة.