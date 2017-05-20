الحرة نيوز –

: كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صائب عريقات، اليوم السبت، أن “الولايات المتحدة الأمريكية خارج أي ضغوطٍ مالية أو اقتصادية فلسطينية بحق حركة حماس في قطاع غزة”.

وجاءت هذه الضغوط كعقوبات بعد أيام من تهديدات أطلقها الرئيس محمود عباس ضد القطاع باتخاذ “إجراءات غير مسبوقة”، حيث بدأت السلطة الفلسطينية قبل نحو شهرين بتنفيذ إجراءات وعقوبات مالية ضد قطاع غزة طالت منع إرسال أدوية ومستلزمات طبية للقطاع.

ونقلت وكالة الأناضول عن عريقات قوله، إن “فلسطين هي واحدة واحدة، لا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة، والمطلوب الآن هو وحدة سياسية تضم 26 حزبًا في فلسطين -المكونة جغرافياً من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية-.

وأضاف عريقات، أن “المسألة ليست وقف فواتير أو قطع التيار الكهربائي عن القطاع، المطلوب من حماس في الوقت الحالي هو التوصل لحكومة وحدة وطنية كما طلب الرئيس محمود عباس”.

وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح قالت الشهر الماضي إنها ستتخذ “كل الإجراءات اللازمة” لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ 2007.