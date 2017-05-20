الحرة نيوز –

رعت سمو الاميرة رحمة بنت الحسن اليوم إطلاق حملة ” فلنزرع بلدنا معا ” التي نظمتها لجنة عمان خضراء 2020 نحو اردن اخضر بالتعاون مع مجموعة كوزمو، بحضور مدير مدينة عمان المهندس عمر اللوزي وأعضاء اللجنتين التنفيذية والتنسيقية. وأكدت سمو الاميرة رحمة على أهمية تنفيذ المبادرات البيئية لدورها الكبير في زيادة الرقعة الخضراء في المدينة مع ضرورة متابعتها والمحافظة عليها لاستدامتها بما يعزز من جمالية المدينة والحد من التلوث البيئي، مشيرة إلى أهمية دور كل مواطن في الحفاظ على بيئة المدينة وجماليتها . وعبرت عن شكرها لكل شرائح المجتمع ومؤسساته من القطاعين العام والخاص ومجموعة كوزمو على الدعم الدائم لأي مبادرة تطوعية تهدف للحفاظ على البيئة وتعزيز مفهوم التخضير، وشكرت كل من امانة عمان ووزارتي الزراعه والبيئة والادارة الملكية لحماية البيئة على تعاونها الدائم مع لجنة عمان خضراء 2020 نحو اردن اخضر، ودعمها للمبادرات التي من شأنها تعزيز ثقافة التخضير ورفع وعي المجتمع بأهمية الحفاظ على الغطاء النباتي . واكد مدير مدينة عمان المهندس عمر اللوزي على جهود الامانة مع شركائها لتعزيز الوعي البيئي والحفاظ عليها وعلى دعمها المستمر لجميع المبادرات التي من شأنها زيادة الرقعة الخضراء ومكافحة التصحر . وقال رئيس اللجنة التنسيقية للجنة عمان خضراء 2020 المهندس المعماري عماد الدباس ان فكرة المبادرة التي اطلقت من العام الماضي تهدف لزرع مليون شتلة وترتكز على مفهوم وثقافة التطوع لدى الشباب وتوفير البيئة الصحية والامنة وتنقية الهواء وتحسين المناخ بالاضافة لتعميم ثقافة ووعي المجتمع بأهمية الحفاظ على الغطاء النباتي وزيادة الرقعة الخضراء ومكافحة التصحر . وسيتم خلال الحملة التي تستمر أسبوع توزيع 5000 الاف شتلة وتي شيرت وكاب وكيس ورقي للحفاظ على البيئة مقدمة لكل متسوق وزائر لمجموعة كوزمو التجارية بتبرع من أمانه عمان ووزارتي الزراعة والبيئة ، كما تم في نهاية حفل اطلاق الحملة توزيع عدد من الشتلات الى بعض الزوار من قبل سمو الاميرة رحمة.