الحرة نيوز -تقرير – نجلاء عثمان –أوتاوا

هلا كندا – السلام هي كلمة كبيرة وتحمل الكثير من المعاني التي تعمل جميعها على إبراز أهم متطلبات الحياة مثل الراحة والطمأنينة، و تبعث في النفوس عوامل المودة والإخاء ،وحيث أن السلم يدعو للتوصل الى حلول مرضيه بكافه الطرق مع جميع الأطراف هنا تظهر أهميه السلام ليعمل على تحقيق التوازن بين الأفراد في المجتمع سواء كان هذا التوازن داخلياً بين أبناء البلد الواحد أو خارجياً بين أبناء الشعوب. ويعتبر البرلمان الكندي في العاصمة الفيدرالية أوتاوا من أشهر المعالم السياحية للمدينة التي تشير إلى السلام، ولكن هذا المبنى أيضا له أهمية كونه مكاناً لاجتماعات السلطة التشريعية الاتحادية في كندا، ويجلس في مبنى البرلمان في العاصمة الفيدرالية أوتاوا مجلسي الشيوخ، المكون 105 سيناتوراً، ومجلس النواب، المكون من 338 نائباً منتخباً.

كان لمؤسسة البشرية من أجل السلام Humans for Peace Institution وفريقها أطفال من أجل السلام Children for Peace المكون من 16 طفلاً سورياً قدم حديثاً لمدينة أوتاوا، كان لهم عظيم الشرف بتلقي دعوة من معالي رئيس مجلس الشيوخ السيد جورج فيري ومعالي السيناتور السيد فيكتور أوه لتتم استضافتهم في رحاب البرلمان الكندي وتقديمهم لزملائهم السيناتورات والنواب والتعريف بما تقوم به المؤسسة من أعمال تطوعية ودمج للقادمين الجدد في المجتمع المحلي والتعريف بهؤلاء الأطفال وبأعمالهم، التي لاقت إعجاب الجميع وملاحظتهم لما تقوم به هذه المؤسسة من عمل من أجل التطوير النوعي والكمي في المجتمع المحلي من أجل السلام.

في البداية ومن داخل قاعة الاجتماعات العامة التي تدعى The Senate Red Chamber أو Sober Second Thoughtرحب معالي رئيس المجلس بجميع الأطفال من أجل السلام وهم إسراء محمد، وإيمان محمد، وسوزان العبيد، وشام العبيد، وغفران الزوباني، ونوران الزوباني، وآلاء مصطفى، وحمزة محمد علي، وجواد محمد علي، وسارة محمد علي، وعبدالحكيم محمد، وزينا سريس، وحلا الشيخ عمر، وغنى سلوم، وكلوديا العلي، وبتول العلي، كما رحب بالهيئة الإدارية في مؤسسة البشرية من أجل السلام وهم الدكتور محمد جمال الشريف، والدكتور عبدالله البدرانه، والسيد محمد علي، والسيدة نجلاء عثمان، والسيدة ياسمين جلاسفورد، وصديق المؤسسة المخرج والمنتج السيد خالد عبدالجبار من فيوتشر فيجين للإنتاج الفني. كما شكر معاليه الجميع على أعمالهم الخيرية في المجتمع المحلي و ركز أن الأطفال هم عماد المستقبل و بهم تزهو الأمم وهؤلاء الأطفال بدأوا يعلمونا كيف يكون العطاء والتفاني من أجل خدمة الآخرين من أبناء مجتمعهم. ثم ألتقط الجميع صورة تذكارية.

وقد قدم الأطفال بعضا من عروضهم الفنية التي تنادي للسلام مثل أغنية أعطونا الطفولة وبعض اللوحات التي رسمت للتبرع بمردودها الذي كان حوالي ست آلاف دولار لمستشفى الأطفال في مدينة أوتاوا، في رسالة واضحة من المؤسسة أن أي لاجئ قادر على العطاء وخدمة المجتمع وأن هؤلاء السوريين لن ينسوا ما قدمه لهم المجتمع الكندي والحكومة الكندية، وفي رسالة أخرى على لدمج هؤلاء الأطفال في المجتمع وتعليمهم كيفية التطوع وتجميع تبرعات لمشاريع خيرية تخدم أبناء المجتمع المحلي.

وقد حضر اللقاء أكثر من 40 سيناتوراً و 50 نائبا وبعض الوزراء والسفراء وممثل جلالة الملكة اليزابيث الثانية في البرلمان الكندي الذين أثنوا على ما يقوم به الأطفال ورفع الروح المعنوية وشكر أهلهم على دعمهم للأطفال وإشراكهم للتفاعل مع المجتمع المحلي والتطوع لخدمة الآخرين، وتعليمهم حب الآخرين.

وفي لقاء خاص مع أحد المشاركين، قال حمزة ” أني فخور أني أستطيع أنا أساعد الأطفال المحتاجين وأن أرسم بسمه على وجه كل طفل كندى. شعرت بالفجر لان أعضاء البرلمان كرموا فريقنا وشعرت بالفخر لوجودي في البرلمان وأقدم احترامي وتقديري الى كل الشعب الكندي وأعتبر هذا واجباً علينا “، وفي لقاء آخر قالت المشاركة آلاء” أن فرحتي تكمن عندما أرى جميع الأطفال فرحين، ونحن كسفراء للسلام نريد أن نرسل رسالة السلام إلى كل العالم من هنا من كندا رمز السلام “.

وفي لقاء مع السيناتور جيم مونسون قال: “هؤلاء الأطفال متحمسين لخدمة الآخرين ومفعمين بحب كندا وأرسال رسالة حب وسلام، أنهم بالفعل سفراء سلام، و لم أرى مثل هذا الحماس سابقاً، و أعتقد أن هذه رسالة للمجتمع المحلي لمساعدتهم في حملاتهم ومبادراتهم القادمة لدمجهم في المجتمع المحلي” ، كما شكر مؤسسة البشرية من أجل السلام على هذا المشروع وأكد أنه فخور بهذه المؤسسة والقائمين عليها وجميع المتطوعين وأنه سيكون داعماً لهؤلاء الأطفال الذين حسنوا و مازالوا يبدعون لتحسين المجتمع المحلي.