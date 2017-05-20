الحرة نيوز –

ممسكاً يدها بيديه الاثنتين، وقف رئيس السلطة محمود عباس مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني، على هامش المؤتمر الاقتصادي العالمي المنعقد حالياً في البحر الميت بالأردن.

نظرات ليفني التي بدا عليها اللا مبالاة، بينما نظرات عباس وتشبثه بيدها بكلتا يديه، كانت كفيلة بإظهار مضمون النقاش الذي دار بينهما، إذ جدّد عباس لليفني تمسكه بالسلام، واستعداده للقاء رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

ووصل عباس، مساء أمس، إلى منطقة البحر الميت في الأردن، للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت شعار “تمكين الأجيال نحو المستقبل”، الذي بدأ أعماله اليوم السبت ويستمر حتى غدٍ الأحد.

وافتتح الملك عبد الله الثاني اليوم فعاليات المنتدى، بمشاركة عدد من رؤساء الدول وأكثر من 1100 شخصية من قادة الأعمال والسياسيين، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والشبابية من أكثر من 50 دولة.

ويركز اجتماع المنتدى على محاور رئيسية تشمل: تحفيز الريادة والإبداع عبر التقنية الحديثة، وبناء اقتصادات تضمن مشاركة الجميع، والجهود الإغاثية والدبلوماسية الضرورية لمواجهة تحديات المنطقة.

وتعد هذه المرة التاسعة التي تستضيف فيها منطقة البحر الميت أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي من أصل 16 اجتماعَا على مستوى منطقة الشرق الأوسط.