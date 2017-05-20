الحرة نيوز –

تأهل فريقا الفيصلي والجزيرة الى نهائي كاس الاردن لكرة القدم الذي يقام يوم الاربعاء المقبل.

وجاء تأهل الفيصلي بعد تعادله اليوم بدون اهداف مع فريق الوحدات في مباراة اياب الدور نصف النهائي التي جرت على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة، علما ان مباراة الذهاب انتهت لمصلحة الفيصلي بنتيجة 2-0 ليتأهل بمجموع المباراتين.

اما فريق الجزيرة فقد تأهل الى النهائي بعد فوزه اليوم على فريق الرمثا بنتيجة 1-0

في المباراة التي اقيمت على ستاد الحسن بإربد، علما ان مباراة الذهاب انتهت ايضا بفوز الجزيرة بنتيجة 1-0.