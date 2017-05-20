الحرة نيوز –

قال وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري إننا أمام الانتخابات البلدية واللامركزية، ومن خلال مجالس البلدية هناك مجالس محلية متفرعة عنها، وسيكون هناك انتخابات عامة تشمل كل المناطق، وسيكون هناك تمثيل أحسن من خلال المجالس المحلية التابعة للمجلس البلدي المكبر.

وأضاف خلال استضافته في برنامج نبض البلد، السبت، ان هناك شق تنفيذي من العملية التنموية، حيث ان هناك عدد هائل من الخدمات للمواطن وهي مربوطة بالمجالس البلدية.

وأشار إلى عدم رضاه عن مستوى النظافة البلديات، رغم تحسنه، من حيث الآليات الجديدة وكمية النفايات التي تصل لأنها تعطينا أي كميات النفايات انطباعاً، فهناك ٩ آلاف طن نفايات يومية من البلديات من غير العاصمة عمان، وكان يصل المكبات أقل من ٧ آلاف طن، اليوم أصبح يصلح ٨ آلاف طن أي هناك تحسن في مستوى النظافة.

وأكد أن وضع البلديات أحسن بكثير من السنوات السابقة، وهذا سيكون حافزا للناس للمشاركة في الانتخابات لانتخاب مجالس تمثلهم تمثيلا حقيقياً.

وأكد على أهمية انتخابات مجالس المحافظات والبلديات، حتى يكون المواطن شريكا في صنع القرار ومراقبة تنفيذ وتحديد الأولويات.

وكشف ان وزارة البلديات أنفقت ١٢ مليون دينار في محافظة الطفيلة خلال ٣ سنوات الماضية، وذلك بسبب الثلوج والانهيارات في الشوارع، لافتا إلى الشكاوى بدأت تظهر حين أصبح هناك أعمال، فصار هناك مطالبة بالمعاملة بالمثل وهذا حق المواطن، مؤكدا أنه من الصعب انجاز أعمال متراكمة منذ ١٥ عاما خلال ٤ سنوات.

وذكر ان وزارة البلديات قد أنفقت ٦٠٠ مليون دينار أردني كمشاريع رأسمالية، وأنها أنشأت ١٠٠ مشروع تنموي في ٧٠ بلدية، وهذا يشمل مشاريع إنتاجية كمشاريع الزيتون وإنتاج مواد عضوية، وهناك ١٠٠ مشروع ناجح شغلت ٣ آلاف مواطن ومواطنه، داعيا إلى التركيز على المشاريع الإنتاجية لجلب المستثمرين.

أكد على حق المواطن في محاسبة المجالس البلدية حين تقصر، لأن المواطن هو الذي انتخبها لتمثله وتدير شؤون، كذلك الوزارة تراقب هذه المجالس.

ونوه إلى أن ٣٨٠ مليون دينار هي موازنة البلديات في ٢٠١٦ وفي ٢٠١٧ ٤٠٠ مليون دينار اغلبها رواتب وبنية تحتية، واليوم نسبة الراتب قلت عن العام الماضي من ٥٣% إلى ٥٠% وأن اغلب المشاريع ستكون تنموية أو تخدم بيئة استثنمارية.