الحرة نيوز –

وجه نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين الاسبق زكي بني إرشيد رسالة للمحامين الأردنيين عقب نجاح المحامي مازن ارشيدات بمنصب نقيب المحامين.

وكتب بني ارشيد على صفحته على “فيس بوك”: “ابارك للأستاذ مازن ارشيدات فوزه بموقع النقيب ولجميع زملائه الذين فازوا بعضوية المجلس واتمنى لهم النجاح في قيادة هذا الصرح الوطني الشامخ”.

وتابع يقول: “اشكر كل من شارك بهذه العملية الانتخابية الديمقراطية وخصوصا الأساتذة الذين تنافسوا وقدموا أنفسهم لهيئتهم العامة ، وأرجو أن تتوحد الجهود لدعم المجلس وإتمام مسيرة العمل النقابي والمهني والوطني”.