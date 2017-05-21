الحرة نيوز –

قال الرئيس التنفيذي لشركة زين الاردن للاتصالات المتنقلة احمد الهناندة، ان المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في البحر الميت يشكل منصة مهمة تجمع صناع القرار للتداول في التحديات التي تواجه المجتمعات العربية.

وأضاف في تصريح صحفي على هامش اعمال المنتدى الذي بدأ اعماله اليوم السبت، ان المنتدى يشكل أيضا منصة لتقريب وجهات النظر والخروج بتوصيات تساعد في صناعة مستقبل المنطقة، مؤكدا أهمية المنتدى في اتاحة الفرصة للرياديين العرب للمشاركة في صنع القرار ومواجهة التحديات التي يشهدها الاقليم.

وقال الهناندة، ان المنتدى يتميز هذا العام باستضافة عدد كبير من الرياديين الشباب الذين يشاركون بمشاريعهم وآرائهم لسد الفجوة بين الشباب وصناع القرار ومناقشة موضوع البطالة الذي يشكل تحديا للمجتمعات العربية التي تبلغ نسبة الشباب فيها نحو 70 بالمئة.

وقال ان زين تحتضن منذ عام 2013 في اطار مشروع شبابي يشجع ريادة الاعمال حوالي 120 مشروعا رياديا، ووقعت اتفاقيات مع 40 مشروعا من خلال منصة زين للأبداع، مؤكدا اهمية المنصة في دعم وتحفيز الشباب لتطوير مهاراتهم ومساعدتهم في تحويل افكارهم الى مشاريع انتاجية.