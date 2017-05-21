الحرة نيوز –

اختتمت مديرية منطقة طارق بالتعاون مع مديرية دفاع مدني شرق عمان ورشة توعويه بعنوان ” الاسعافات الاولية والاولية المتقدمة ” لنزلاء المركز أحداث عمان ، والية الاسعاف الاولي لعدة حالات تم التطرق اليها خلال الورشة التي استمرت ثلاثة ايام متتالية. وتضمنت الورشات التي قدمها المحاضرون كل من ملازم ثاني مهند و الوكيل نسيم تعريف مبسط عن مهام المديرية في عمليات الانقاذ والتعامل مع الحالات التي يتم الابلاغ عنها ، وشرح عام للاسعافات الاولية ، وتوضيح لدور الدفاع المدني. اوضح مدير منطقة طارق المهندس محمد الطيطي بأن هذه الورشات تهدف الى نشر الوعي الثقافي بين افراد المجتمع كافة وتوطد العلاقات التشاركية و المجتمعية مابين افراد المجتمع و امانة طارق . من جابنها قالت رئيس وحدة التطوير وخدمة المواطن المهندسة شيماء خريسات ان هذا البرنامج يأتي ضمن برامج ومبادرات المنطقة بجوانب المسؤولية والتنمية المجتمعية و الثقافية لكافة شرائح و قئات المجتمع وان الهدف من الورشة ياتي لنشر الوعي في كيفية التعامل مع الاصابات المتنوعه حال تعرض الافراد لها