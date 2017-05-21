الحرة نيوز –

أكد محمد العلاف رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد على أهمية برنامج قضاة المستقبل في انشاء قضاة على مستوى عال من العلم والمهنية وأن هناك مسؤوليات كبيرة تنتظرهم في المستقبل وهم يمثلوا العدالة التي هي قيمة كبيرة تقوم على أساسها المجتمعات الراقية التي تحكمها سيادة القانون .

وبين العلاف خلال كلمته الترحيبية بالوفد الزائر على دور هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في تعزيز قيم النزاهة والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وكل القيم التي من شأنها تعزيز منظومة القيم في المجتمع الاردني كما بين دور الهيئة الوقائي ودورها في انفاذ القانون .

وتم خلال اللقاء تقديم عرض تقديمي عن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وجرى نقاش حول آليات عمل الهيئة مع المدراء المعنيين في الهيئة .