الحرة نيوز – عمان

قال رئيس التجمع الأردني المؤيد للنظام الهاشمي د.سطام الفايز أن الاعلام الصهيوني قام باستغلال وتوظيف زيارة قام بها عدة أشخاص أردنيين الى اسرائيل معطيا الانطباع أن من قام بهذه الزيارة هم شيوخ ووجهاء عشائر أردنية حيث تم تداول هذه المعلومات على نطاق واسع في وسائل الاعلام المحلية الأردنية ومواقع التواصل الاجتماعي مما تسبب في احداث فتنة في الشارع وبلبلة في أوساط العشائر الأردنية مستهجنا انجرار الصحافة الاردنية واقدامها على نشر مثل هذه المعلومات المغلوطة في أوساط المواطنين

وقال الفايز أن شيوخ ووجهاء العشائر الأردنية هم أصحاب نخوة وشهامة ولهم مواقف تاريخية بطولية واضحة بالنسبة للقضية الفلسطينية ولايستطيع أيا كان أن يزاود عليهم ويعلمهم الوطنية والانتماء للقضية الفلسطينية كما لايستطيع أي شخص أن ينكر مواقفهم الأصيلة ودعمهم المتواصل للشعب الفلسطيني فقد كانوا خير سند له فقد فتحوا بيوتهم للأشقاء الأخوة الفلسطينيين وتقاسموا معهم الخبز والماء وعاشوا مكرمين في وطنهم الثاني الأردن

وعبر الفايز عن استياء العشائر الأردنية وغضبها من المعلومات التي تم تداولها مؤخرا والتي تتضمن أن وفدا من شيوخ العشائر الأردنية قاموا بزيارة اسرائيل ولقاء الرئيس الاسرائيلي مؤكدا أن نشر مثل هذه المعلومات الهدف منه التشكيك بمواقف العشائر الأردنية تجاه القضية الفلسطينية رغم أن القاصي والداني يعرف أن جميع العشائر الأردنية قدمت الكثير للقضية الفلسطينية وقد استشهد خيرة شباب العشائر الأردنية على ثرى فلسطين الطهور

وقال الفايز أن الأشخاص الذين زاروا اسرائيل لا يمثلون العشائر الأردنية بدليل أن العشائر الأردنية وبعد نشر هذه الأخبار أصدرت بيانات وتم نشرها في الصحف الأردنية وتتضمن هذه البيانات استهجانها وغضبها الشديد من محاولة بعض الجهات بتشويه سمعة العشائر الأردنية .

وأضاف الفايز أن العشائر الأردنية هي عند حسن ظن الجميع ولن تخيب رجاء وآومال الشعب الفلسطيني في حين أن موقفها واضح من العدو الصهيوني الذي يحتل أقدس أرض وهي فلسطين حيث ترفض هذه العشائر الكريمة التطبيع مع هذا الكيان الغاصب الذي يقتل الأطفال والذي يستهتر بكل القوانين والشرائع الدولية ولن تتزحزح عن هذا الموقف ولاتستطيع أي جهة التشكيك في مواقفها التاريخية المعروفة وهي تؤكد مقتها وكرهها للكيان الصهيوني وموقفها الثابت منه مؤكدة دعمها المتواصل لقضية الشعب الفلسطيني

وبين رئيس التجمع الأردني المؤيد للنظام الهاشمي أن نشر مثل هذه الأنباء تزامن مع ذكرى النكبة الفلسطينية وذكرى مايسمى قيام مايسمى دولة اسرائيل مما يدل أن الأمر متعمد القصد منه تشويه المواقف العريفة لعشائرنا الأردنية وقيم هذه العشائر النبيلة التي يعرفها الجميع

وطالب الفايز بالكشف عن أسماء الأشخاص الذين قاموا بزيارة اسرائيل ليعرف المواطنين من هم ومن يمثلون مؤكدا مرة أخرى أن هؤلاء الأشخاص لا يمثلون سواء أنفسهم .