الحرة نيوز –

تمكن قسم البحث الجنائي في مديرية شرطة البلقاء من ضبط شخص قام بتحطيم احدى كاميرات مراقبة السرعة في السلط.

وقال مدير شرطة البلقاء العقيد الدكتور عمار القضاة انه وعلى أثر تعرّض احدى كاميرات مراقبة السرعة على تقاطع الكسارات/السرو للتحطيم من قبل أحد الأشخاص جرى تشكيل فريق للبحث والمتابعة والتحقيق وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات تبين أن شخصا من ذوي الأسبقيات أوقف مركبته في ساعات الفجر بجانب الكاميرا وبدأ بتحطيم زجاجها بهدف تعطيلها.

واضاف العقيد القضاة ان قسم البحث الجنائي في المديرية تمكن من متابعة وتحديد موقع ذلك الشخص والقاء القبض عليه وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بتحطيم الكاميرا حتى لا يتم تصويره عند قطع الاشارة الضوئية حمراء أو مخالفة السرعة المقررة مشيرا أنه جرى توديعه للقضاء المختص والذي أمر بتوقيفه حيث سيتم اتخاذ الاجراءات المناسبة بحقه.

وبين العقيد القضاة انه لا يزال تجاوز السرعة المقررة وقطع الاشارة من الاسباب الرئيسية القاتلة والمسببة للوفيات في حوادث المرور وخاصة في السرو وشارع الستين، وفق الحقيقة.

واكد القضاة ان هذه الكاميرات هي جزء من مقدرات الوطن واجب المحافظة عليها وأنها وُجِدت لغايات مراقبة المتجاوزين وحماية ارواح المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم.