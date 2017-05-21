الحرة نيوز –

– أوضحت دائرة الاراضي والمساحة أن ما تردد في الأيام الماضية من معلومات على بعض المواقع الالكترونية بأن دائرة الأراضي والمساحة ضبطت قضية غسيل أموال بمبلغ 60 مليون دينار، كانت قضية مر عليها أربع سنوات ولم تتم عملية البيع حينها.

وقالت الدائرة في تصريح صحفي لها اليوم الاحد “إن ما حصل كان قبل أربع سنوات وهو وجود شبهة غسيل اموال في معاملة بيع ارض تقدم بها أشخاص إلى مديرية تسجيل أراضي شمال عمان، كون بدل البيع المصرح به كان مرتفع جدا، وأن هناك فرق كبير بين القيمة المصرح بها والقيمة السوقية وكذلك قيمة أسعار الأساس لدى الدائرة”.

وأكدت الدائرة أن معاملة البيع لم تتم، حيث تابعت الدائرة الموضوع، في حينه، مع الجهات المختصة في هذا المجال.